Un enfrentamiento entre comerciantes se registró en la zona de evacuación del mercado Modelo de Huancayo, donde comerciantes tomaron el lugar para la venta de animales menores vivos que generaba contaminación y que finalmente fueron desalojados por autoridades municipales.

En una intervención inopinada que realizaron las oficinas de Bromatología y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), hallaron diferentes deficiencias en el interior de dicho centro de abastos que conllevaría a su clausura temporal; sin embargo, el mayor problema se ubicaba en el espacio de evacuación que fue considerada como foco infeccioso.

“Hay varias especies, las gallinas tienen salmonella, esto es una bacteria peligrosa que fácilmente se puede transmitir a los conejos, a los cuyes e indirectamente a las personas. Sin querer podemos pisar las excretas de estos animales y lo llevamos al interior del mercado o a la casa y contaminamos todo”, explicó el encargado de Bromatología, Jesús Vila.

Los comerciantes socios manifestaron que dicho espacio fue otorgado en tiempo de pandemia por un periodo determinado pero no cumplieron y se adueñaron del espacio.

La directora de la I.E N° 465 Sagrado Corazón de Jesús, ubicado al lado del mercado, refirió que los roedores, moscas y cucarachas llegaban a las aulas perjudicando a los menores de 1 a 5 años. “Estaban poniendo en riesgo la salud de nuestros niños. Las ratas ingresan, están contaminando”, dijo la directora del plantel.

