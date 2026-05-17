La corrosión del acero en viviendas e infraestructura ubicadas en la costa peruana podría reducirse mediante el uso de un inhibidor natural elaborado a partir de la planta Bidens pilosa, según un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

La investigación determinó que el extracto de esta especie vegetal, conocida también como falsa manzanilla, logró una efectividad de hasta 82,9 % en la inhibición de la corrosión mediante pruebas gravimétricas.

Además, las mediciones electroquímicas mostraron una efectividad de 73,1 % en la protección del acero expuesto a ambientes salinos.

Evaluaron distintas concentraciones del extracto

El estudio analizó diferentes niveles de concentración del extracto vegetal: 350, 700, 1000, 1400 y 1750 ppm.

Los investigadores identificaron que la mayor eficiencia se alcanzó en una concentración de 1000 ppm, punto en el que se optimiza la interacción molecular entre el inhibidor natural y el acero.

Según el equipo científico, el compuesto vegetal actúa formando una barrera protectora sobre la superficie metálica, bloqueando las reacciones químicas que provocan la corrosión.

Buscan reemplazar inhibidores químicos contaminantes

El hallazgo abre la posibilidad de sustituir inhibidores sintéticos utilizados actualmente en la industria, muchos de ellos considerados altamente tóxicos para el medioambiente y la salud.

“Esta investigación no solo aumenta la vida útil del acero al carbono, sino que impulsa la transición hacia tecnologías más limpias, seguras y sostenibles”, afirmó Jesús Falcón Roque, investigador y docente de Ingeniería Ambiental de la USIL.

El especialista destacó además que el estudio aporta una mirada distinta, ya que la mayoría de investigaciones sobre corrosión se desarrollan en medios ácidos y no en ambientes neutros como el analizado.

Aplicaciones podrían extenderse a varias industrias

Además del sector construcción, la tecnología podría utilizarse en industrias como:

Petrolera

Energética

Sistemas de refrigeración

Motores y estructuras metálicas

En estos sectores, la corrosión representa uno de los principales problemas operativos y de mantenimiento.

Investigación fue desarrollada junto a expertos internacionales

El equipo estuvo integrado por los investigadores de la USIL Keidy Cancino y Jesús Falcón, junto con especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad de Sao Paulo.

Entre los investigadores participantes figuran José Dávila, Karin Páucar, Abel Vergara e Idalina Aoki.