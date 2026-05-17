Entre enero y febrero del 2026, la producción agropecuaria de la región Tacna alcanzó un valor de 57 millones de soles, ubicándose en el puesto 19 del ranking nacional, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) consignadas por ComexPerú.

El resultado significó una caída del 4.4% respecto a los S/ 60 millones del mismo periodo del 2025. Esta tasa fue el cuarto mayor descenso a nivel nacional, superando solo a Arequipa (-4.6%), Huancavelica (-10.4%) y Apurímac (-15%).

Principales productos

Entre los principales productos del sector agropecuario de Tacna en los dos primeros meses del año figuraron el ají, cuya producción sumó un valor de S/ 4 millones (-15.7%); el orégano, con S/ 3 millones (-7.6%); y el tomate, con S/ 1 millón (-45%). Por su parte, en el 2025 destacaron la aceituna, con S/ 535 millones (+1,602%); el orégano, con S/ 58 millones (+6.7%); y la producción avícola, con S/ 85 millones (+1.8%).

En el balance anual, el 2025 el valor de la producción agropecuaria del departamento llegó a S/ 893 millones. Esta cifra fue mayor en 128.8% al monto del 2024, el mayor crecimiento porcentual del año pasado.

Resultado nacional

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y riego, entre enero y febrero la producción nacional agropecuaria del país sumó S/ 6,141 millones, un crecimiento del 2.4% respecto del mismo periodo del año pasado. En total, 16 de 24 departamentos reportaron un desempeño positivo.

Mientras que, en el 2025, el valor de la producción agraria nacional alcanzó los S/ 44,810 millones. Esta cifra fue mayor en 4.8% frente a los S/ 42,773 millones del 2024. El año pasado, 18 de 24 departamentos registraron avances en el valor de su producción.