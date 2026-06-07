Hoy, los peruanos acudiremos nuevamente a las urnas para elegir al presidente de la República en la segunda vuelta electoral 2026. Los primeros en asistir a los locales de votación son los miembros de mesa, titulares y suplentes, que deben presentarse con su DNI a las 6 de la mañana para la instalación de la mesa de votación, ya que los electores deben sufragar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, informó la gestora de la oficina regional de la ONPE, Lucy Galarza Cárdenas.

Si los miembros de mesa no participan en la instalación se considera falta, lo cual queda consignado en el acta y deberán pagar una multa de 275 soles. Si además no vota, también se adiciona una multa.

más de un millón. En Huancayo son 7245 miembros de mesa y en El Tambo, son 8757 miembros de mesa (3 son titulares y 6 suplentes). En caso no estén los miembros titulares o suplementes los ciudadanos que están en la cola serán seleccionados por la ONPE para asumir las funciones que corresponde. En la región Junín, deben acudir a votar, un millón 62 mil 500 electores, para los cuales se instalarán 3691 mesas en 469 locales de votación en 124 distritos y mesas en 73 centros poblados.

Los ciudadanos pueden acudir a votar desde las 7 de la mañana, es importante que acudan portando su documento nacional de identidad, inclusive puede ejercer su derecho al sufragio, aún cuando el DNI esté vencido. Pueden votar en la segunda elección, aun cuando las personas no hayan votado en la primera vuelta, así tengan una multa pendiente.

Las multas por no acudir a votar ascienden a 110 soles en distritos no pobres, 55 soles en distritos pobres no extremos y 27.5 soles en distritos pobres extremos.

Durante la votación quedan prohibidos los espectáculos públicos al aire libre y en recintos cerrados. También se impedirá la reunión de electores en un radio menor de 100 metros de una mesa de sufragio entre las 7:00 y 17:00 horas. Tampoco puede haber propaganda electoral a menos de 100 metros. Luego de culminado el periodo del sufragio se inicia el escrutinio. Y luego, se trasladan a las ODPE el material electoral, con las actas para el conteo de los votos.El JNE indicó que sus fiscalizadores harán operativos en distintas regiones para verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

Lucy Galarza manifestó que ayer se cumplió con el despliegue del material electoral a los locales de votación en Huancayo, El Tambo, Jauja, Jauja y Tarma. En Satipo y Chanchamayo, el material electoral ya fue desplazado hasta el pasado viernes, siempre con presencia de la Policía Nacional y en algunos casos con el Ejército Peruano. El personal de las ODPE realizó el acondicionamiento y señalización de los locales de votación durante la tarde y la noche, para que estén listos hoy. En los vehículos contratados, ayer se desplazó el material electoral, que incluye el padrón electoral, las cédulas, las actas, las cartillas de votación y las ánforas, donde los ciudadanos ingresarán los votos.

ACREDITADOS. Los personeros debidamente acreditados, también pueden concurrir desde temprano, que según acuerdo pueden grabar, tomar fotografías, más no pueden realizar transmisiones en vivo. En caso, los miembros de mesa vean que esto afecta su labor, pueden pedir la presencia de la Policía Nacional.

El JNE recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación, portar su documento de identidad y respetar todas las restricciones electorales vigentes para contribuir al desarrollo de una segunda vuelta ordenada y transparente.

Si los electores tienen alguna dificultad para llegar a la mesa de sufragio, se solicitará a los miembros de mesa que se trasladen al módulo de votación temporal con el material para que el ciudadano pueda ejercer su voto.

El persona de la ONPE y los miembros de mesa darán atención preferente a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y personas con niños, que pueden acudir con una persona que los ayude.