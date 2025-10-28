El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria nacional por la contaminación bacteriana del lote ABO25001 del sedante Edetoxin 200 mcg/2mL, utilizado en unidades de cuidados intensivos. Según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), 28 casos de infección por la bacteria Ralstonia pickettii han sido confirmados a nivel nacional, principalmente en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

En la región Junín, la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diredmid) descartó la presencia del lote afectado en establecimientos públicos de salud, tras las inspecciones realizadas. “A nivel del Estado no lo tenemos, pero hemos verificado dos distribuidoras privadas y en una de ellas se halló cinco unidades que ya fueron inmovilizadas”, informó Sonia Rojas, titular del área. La especialista precisó que el medicamento, fabricado en la India por la empresa Farbe Firma y distribuido en Perú por Nordic Pharmaceutical Company, fue detectado con fallas en los ensayos de esterilidad.

“La norma indica que el producto no está conforme con los análisis de esterilidad realizados al fabricante”, señaló explicando que la bacteria contaminante “es resistente a muchos antisépticos y puede atacar el sistema inmunológico, más en pacientes con defensas bajas”. Rojas aseguró que el equipo técnico de la Diresa Junín mantiene las acciones de monitoreo en droguerías, clínicas y laboratorios.