Un total de 370 calabazas, 75 máscaras y diversos artículos de Halloween fueron decomisados durante un operativo conjunto realizado en el jirón Junín, en la provincia de Jauja.

La intervención estuvo a cargo de la Red de Salud Jauja, a través de la Unidad de Salud Ambiental, en coordinación con la Policía Municipal y la Subgerencia de Comercialización y PYMES de la comuna provincial.

El operativo, ejecutado en el marco de la campaña “Halloween Seguro y Saludable”, permitió detectar productos que no contaban con el etiquetado obligatorio que acredite su autorización sanitaria, registro nacional ni procedencia, requisitos esenciales para garantizar su seguridad.

Las autoridades sanitarias alertaron que estos artículos pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en los niños, al contener materiales o tintes tóxicos que podrían causar alergias, irritaciones o daños al sistema nervioso.