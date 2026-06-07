



Una faena comunal terminó en tragedia, cuando dos comuneros que participaban en la rehabilitación del puente del caserío de Pampa Seca, cayeron al río, uno de los troncos que servía de puente colapsó repentinamente. Esto sucedió en el centro poblado de Llaupi perteneciente al distrito de Ulcumayo en Junín.

Como consecuencia del accidente, perdió la vida el comunero Hugo David Laos Becerra, mientras que Tito Villanueva Cruz, resultó gravemente herido, siendo evacuado al hospital de Oxapampa. El puente servía de acceso para varios poblados y caseríos.

LAMENTABLE

Todo ocurrió cuando los comuneros iniciaron el trabajo de mantenimiento del puente de ingreso tras el olvido y la no atención de las autoridades. Ante la repentina caída, los testigos socorrieron a las víctimas, pero lamentablemente Hugo Laos falleció.

Las autoridades comunales y pobladores del caserío de Pampa Seca presentaron un memorial al alcalde de la Municipalidad de Ulcumayo, denunciando una presunta negligencia municipal. También piden que el municipio asuma los gastos de sepelio e indemnización para los deudos y la atención del herido.