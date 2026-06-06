“Mañana elegimos al nuevo presidente de la República en las elecciones de segunda vuelta 2026. En Junín, un millón 62 mil 500 electores tienen el deber de concurrir a emitir su voto en 3691 mesas que se instalarán en 469 locales de votación”, manifestó la gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE, Lucy Galarza Cárdenas.

Acotó que en la región Junín, el material electoral ya está en los distritos más lejanos y hoy desde las 5 de la mañana, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de El Tambo, empezó la distribución del material electoral a los locales con mayor número de electores en Huancayo, entre ellos la Universidad Nacional del Centro del Perú (33 mesas) y el colegio Mariscal Castilla (38 mesas).

Otros locales con mayor número de mesas y electores son las instituciones educativas Santa Isabel y Nuestra Señora de Cocharcas, la Oficina Descentralizada de Proceso Electorales de Huancayo, inicia el despliegue del material electoral a las 7 de la mañana hacia las instituciones educativas y una vez que llegue, el personal de las ONPE, se encargará de hacer el acondicionamiento y señalización del local de votación.

demoran. Aunque, el Ministerio de Educación, había dispuesto la suspensión de clases, lo cierto es que ayer, en diversos planteles se realizaron las clases con normalidad y recién por la tarde se entregaron los locales educativos. Luego que hoy se despliegue el material electoral, el personal de la ONPE, pernoctará en las instituciones educativas, junto a la Policía o el Ejército, para mañana recibir primero a los miembros de mesa.

Durante el despliegue, existe la supervisión de personal del Jurado Electoral Especial, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, entre otras entidades veedoras.

Ayer, continuó el despliegue del material electoral a los lugares más alejados como el distrito de Santo Domingo de Acobamba en Huancayo, que incluye a los centros poblados de Pumabamba, Santa Rosa de Cedruyo, Pariahuanca y Llacsapirca. El jueves, se llevó el material electoral a Matichacra y Chaquicocha. Y desde el 3 de junio, el material electoral ya fue desplazado a Río Tambo y Vizcatán del Ene, con apoyo del Ejército.

En Junín, no hay cambio de locales de votación, salvó en Pilcomayo, donde los ciudadanos que votaron en la primera vuelta en la I.E. Mundo Feliz, ahora tienen que concurrir a la IE 30117 Juan Bautista.

Los miembros de mesa titulares y suplentes deben acudir desde las 6 de la mañana para la instalación de la mesa, luego serán los primeros en emitir su voto. Si no acuden a cumplir su función tendrán que pagan una multa de 275 soles y si no votar también tendrán que pagar la multa por no sufragar.

La jornada electoral se realiza mañana, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Las personas que tengan alguna dificultad para llegar a la mesa de sufragio, pueden solicitar a los miembros de mesa que se trasladen al módulo temporal de votación con el material para que el ciudadano pueda sufragar. Además se brindarán atención preferente a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con niños.

COMO VOTAR. Ubica tu número de orden en la relación que se encuentra pegada en la entrada del aula de votación. Presenta tu DNI a los miembros de mesa y menciona tu número de orden. Recibe, junto con un lapicero, la cédula Doblada y firmada por los miembros de mesa. Ingresa a la cámara secreta para votar. Dobla la cédula y deposítala en el ánfora. Firma y coloca tu huella dactilar en la lista de electores y recibe tu DNI.