Los ciudadanos que necesiten tramitar o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) podrán acudir este sábado 8 de agosto a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que abrirán sus puertas de manera extraordinaria en Arequipa y otras regiones del país.

En Arequipa, la atención se realizará de 8:15 a. m. a 1:00 p. m. en la Oficina Registral Arequipa, las agencias de Camaná, Majes en Caylloma e Islay, además del MAC Arequipa.

Durante esta jornada, los usuarios podrán gestionar la emisión, renovación o duplicado del DNI, recoger documentos que ya fueron tramitados y acceder a otros servicios registrales que brinda la entidad.

Reniec recordó que varios procedimientos también pueden realizarse de forma virtual, entre ellos el duplicado y la renovación del DNI, así como la obtención de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, evitando que los ciudadanos tengan que acudir de manera presencial.

La entidad también recomendó a quienes realicen pagos por trámites durante fines de semana o feriados, utilicen canales digitales, como Yape o el portal web de Reniec con tarjeta de crédito o débito, ya que estos medios permiten que la transacción se registre de forma inmediata y agilizan la atención.

A nivel nacional, serán 70 agencias las que atenderán este sábado con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de identificación y registro civil.