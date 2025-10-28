La congresista Lucinda Vásquez Vela emitió un comunicado oficial en respuesta a un reportaje del programa Cuarto Poder, en el cual se le atribuyen presuntas acciones de maltrato hacia trabajadores de su despacho parlamentario.

En el documento, difundido con membrete del Congreso de la República, la legisladora sostiene que el reportaje “mancilla su honor y reputación” al atribuirle acciones falsas, como obligar y humillar a su personal para realizar tareas personales.

Vásquez rechaza categóricamente cualquier intento de manipulación o uso indebido de información que busque distorsionar su labor parlamentaria.

Asimismo, afirma que el caso obedece a un acto de "venganza" por parte de excolaboradores de su despacho que —según señala— no lograron aprovecharse de su posición para fines personales o políticos.

Será investigada por la Comisión de Ética

La congresista Lucinda Vásquez Vela, elegida inicialmente por Perú Libre y actualmente integrante de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, será investigada por la Comisión de Ética Parlamentaria tras la difusión de imágenes que la muestran recibiendo un pedicure dentro de su despacho en el Congreso.

El caso fue revelado por el programa Cuarto Poder, que mostró una fotografía fechada el 6 de noviembre de 2024, donde la legisladora aparece sentada en un sillón atendiendo una llamada telefónica, mientras su asesor y sobrino-nieto, Edwar Rengifo Pezo, le corta las uñas de los pies. En la imagen también se observan dos banderas del Perú al fondo y el carnet de identificación congresal del trabajador.

Reacciones en el Congreso

El hecho ha sido calificado como “repudiable”, “vergonzoso” e “indignante” por diversos congresistas de diferentes bancadas, quienes exigieron una investigación inmediata.

La Comisión de Ética Parlamentaria analizará el caso, que podría derivar en una suspensión de hasta 120 días sin goce de haber, si se comprueba una infracción al reglamento o al Código de Ética del Congreso.

Las declaraciones de la legisladora

Consultada por el dominical, Vásquez Vela negó haber obligado a su asesor a realizar dicha tarea.

“¿Cómo sabes que lo obligo? No obligo a nadie”, respondió la parlamentaria al ser abordada por el reportero de Cuarto Poder.

Horas después, la congresista difundió un comunicado oficial, en el que rechaza las acusaciones y las califica de “manipulación” y “venganza” por parte de excolaboradores, reiterando su compromiso con la ética y la transparencia.

Más imágenes difundidas

El reportaje también mostró otras fotografías en las que se observa a Willer Sajami, asesor II de la legisladora, cocinando en la vivienda de Vásquez, junto a su esposo, Luis Villacorta Arce.

Asimismo, en otra imagen, el asistente Luis Llaguento Heredia aparece sosteniendo una olla y un cucharón dentro del despacho congresal, aparentemente realizando tareas domésticas.