La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso informó que en su próxima sesión ordinaria presentará una denuncia de oficio contra la congresista Lucinda Vásquez.

La medida se sustenta en la difusión de imágenes donde se observa a personal de su despacho realizando actividades de índole personal, ajenas a las funciones parlamentarias.

De acuerdo con la publicación difundida en X, la investigación se sustenta en el artículo 25 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria y la denuncia será presentada durante la próxima sesión ordinaria de la Comisión.

“En aplicación del artículo 25 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, la Comisión de Ética promoverá la denuncia de oficio en su próxima sesión ordinaria, para iniciar el procedimiento correspondiente y determinar las responsabilidades que pudieran existir”, se lee en la cuenta de X de la Comisión de Ética.

📌Las imágenes difundidas el 26 de octubre por un programa dominical, donde se observa a personal del despacho de la congresista Lucinda Vásquez Vela realizando actividades personales ajenas a la función parlamentaria dentro del Congreso, son de evidente interés público. (1/2) pic.twitter.com/qUVeI3AJN8 — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) October 27, 2025

De esta manera, se dará inicio al procedimiento que contempla la presentación formal de la denuncia y, posteriormente, el debate en la comisión para determinar si corresponde abrir una investigación contra la parlamentaria.

Esta no es la primera denuncia promovida por la Comisión de Ética contra la Lucinda Vásquez, quien anteriormente fue señalada por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores y por la contratación de familiares en el Congreso.

Denuncian que congresista Lucinda Vásquez utiliza a asesores para prepararle el desayuno y cortarle las uñas

La congresista Lucinda Vásquez utiliza a sus asesores y auxiliares parlamentarios para realizar tareas ajenas a sus funciones, como cortarle las uñas y prepararle el desayuno, de acuerdo un informe Cuarto Poder.

La parlamentaria fue captada a través de una fotografía donde se le visualiza recostada en un sofá mientras su asesor, Edward Rengifo Pezo, le realizaba masajes y le cortaba las uñas. La imagen, según el informe, fue tomada el 6 de noviembre de 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa.

Asimismo, Willer Sajami, asesor II de la parlamentaria, fue fotografiado en varias ocasiones mientras preparaba el desayuno para su jefa. Según la denuncia del dominical, las imágenes fueron tomadas en horario laboral y dentro de la cocina de la congresista.

Dicha imagen fue registrada el 19 de enero de 2023 a las 9:03 a.m. En ella, se observa a Willer Sajami dentro de la cocina de la vivienda de Vásquez, ubicada en Lima.

Cuando fue consultado sobre el caso, el funcionario optó por no responder y mantenerse en silencio. Willer Sajami figura como afiliado al partido Ahora Nación, que tiene como candidato presidencial a Alfonso López Chau.

Por su parte, Luis Llaguento Heredia, asistente congresal, también fue fotografiado mientras cocinaba en la vivienda de la parlamentaria.

Al ser abordada por el referido dominical, Lucinda Vásquez negó las acusaciones, aunque evitó responder directamente a las preguntas.

“Consúltame qué hace Lucinda Vásquez, qué leyes hace Lucinda Vásquez (…) No obligo a nadie. Tampoco es voluntario (…) No puedo contestarle”, manifestó.

En mayo de este año, “Cuarto Poder” reveló que Lucinda Vásquez incorporó a varios familiares en su despacho congresal, entre ellos sus sobrinos nietos Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y Kenyi Castro Rivas.