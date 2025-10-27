Digno campeón del fútbol peruano, en medio de un estadio tan llenó que, los hinchas que no pudieron entrar se aglomeraron en los techos de las casas cercanas.

Después de más de tres años, Universitario logra vencer al ADT en el Unión Tarma y la victoria llega vestida de tricampeonato.

Empezó el partido muy intenso y los primeros 15 minutos sorprendió el equipo crema con un físico impresionante dominando con claridad ante la escuadra celeste que solo se defendía. Pero, luego también salió a jugar de igual a igual.

Pero a los 22 minutos anota un gol Alex Valera, se escucha el rugido de los hinchas; sin embargo, tras consultar con el VAR, el árbitro principal Kevin Ortega anula el tanto aduciendo que previamente había existido mano del jugador crema.

A los 42 minutos, Ademar Robles de un tiro impresionante de media distancia casi vence al golero Sebastián Brittos y tuvo que volar para evitar la caída de su arco.

En el tiro de esquina el mismo mediocampista saca el tiro bastante ceñido dentro del área y aparece Mauro Da Luz y de cabeza anota el gol tarmeño.

Así culmina el primer tiempo con el marcador de 1 a 0 a favor del equipo tarmeño.

Lo consiguen

En la segunda mitad a los 49 minutos inicialmente ante supuesta falta de John Narváez sanciona Ortega un penal, pero, otra vez llaman del VAR y se retracta.

A los 57 minutos en un tiro de esquina a favor del Universitario, Matías Di Benedetto de cabeza anota el gol de empate.

Ya era el dominador, el club crema, buscando el segundo tanto que llega también de un tiro de esquina y el goleador Alex Valera de cabeza convierte el segundo y definitivo gol del triunfo.

ADT ataca con todo en busca del gol del empate que no llegó y culmina el duelo con el triunfo merecido de Universitario que consigue el tricampeonato en la Perla de los Andes.

Le gana la emoción

Uno de los más emocionados fue el técnico crema Jorge Fossati, quien logró su segundo título al frente de los cremas. “Estamos inmensamente felices. Hemos tenido un camino con un montón de piedras y por eso he resaltado siempre que este plantel es grandioso, desde el espíritu y la mentalidad”, dijo.

“Agradecimiento a Dios, este plantel ha superado todo tipo de dificultades, la verdad que se lo merecen de sobra y también esta hinchada maravillosa”, añadió.

“Se lo dedico a mi viejo que se fue hace un par de meses, a mi familia. Ha sido de lejos el año más duro de mi vida, hoy pudimos darle nuevamente una alegría a la gente”, dijo a su vez Rodrigo Ureña.