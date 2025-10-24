La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesiona este viernes 24 de octubre, donde evalúa las denuncias contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En su alocución, el exjefe de Estado, Pedro Castillo, dijo que legalmente aún sigue siendo presidente a pesar de “estar secuestrado”.

“A su títere Dina Boluarte la vacaron, conmigo no pudieron, como no pueden ahora con el pueblo y menos con la juventud. Por eso sigo siendo presidente de la República secuestrado en Barbadillo. Me dirijo al pueblo: No más partidos como estos ni congresistas mediocres” , refirió Pedro Castillo en la sesión en la que participó de manera virtual.

La sesión, presidida por la congresista Lady Camones, analiza dos denuncias constitucionales, números 547 y 575, que fueron acumuladas en un solo expediente. Estas denuncias fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y Alejandro Cavero, de Avanza País.

En el informe, los denunciantes señalan que Pedro Castillo quebrantó el orden constitucional al anunciar la disolución del Congreso. Además, sostienen que vulneró hasta 29 artículos de la Constitución Política del Perú, por lo que proponen inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 10 años.

Betssy Chávez es acusada de presuntamente colaborar en la redacción y difusión del mensaje presidencial de Castillo, así como en la planificación logística para su ejecución. Chávez no estuvo presente en la sesión, pero sí su abogado, quien adujo que el expresidente Pedro Castillo “fue derrocado por el actual Parlamento”.

Por su parte, el exministro Roberto Sánchez habría participado en reuniones realizadas en Palacio de Gobierno un día antes del mensaje presidencial. Además, se evalúa la situación del exministro Willy Huerta en relación con estos hechos.