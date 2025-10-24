La Policía Nacional capturó en Ancón a Paulo Heredia, presunto cabecilla de la organización criminal “Los Michis”, durante un operativo conjunto con la inteligencia del Ejército.

El detenido, quien registra hasta nueve cadenas perpetuas, estaría involucrado en delitos de extorsión y sicariato, según informaron las autoridades.

Según informó América Noticias, el operativo se realizó en el marco del estado de emergencia y permitió ubicar a Heredia en una vivienda donde se mantenía oculto. Fue reducido y trasladado a una dependencia policial especializada, donde permanece bajo custodia de la Dirincri.

De acuerdo con la Policía, Paulo Heredia era hombre de confianza del líder principal de “Los Michis”, banda que opera en Lima norte y se dedica a actividades criminales como el sicariato, la extorsión y otros delitos violentos. Su captura representa un duro golpe contra esta organización, que disputa el control delictivo en varias zonas de la capital.

“Los Michis” también son investigados por su presunta participación en el asesinato de un hombre en el distrito de Ventanilla, crimen que habría sido grabado y difundido como amenaza a otras víctimas.

La PNP no descarta nuevas detenciones en las próximas horas como parte del operativo contra esta peligrosa red criminal.