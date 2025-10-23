Seis candidatos presidenciales participarán en el Bloque Electoral de CADE Ejecutivos 2025, un espacio clave para el debate de propuestas con miras a las elecciones generales de 2026, informó IPAE Acción Empresarial.

La selección de los aspirantes se basó en el promedio simple de intención de voto de las encuestadoras CPI, IEP e Ipsos, con corte al 15 de octubre.

El bloque, denominado “Elegir con responsabilidad”, se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., clausurando el evento que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima del 4 al 6 de noviembre.

Los seis candidatos invitados son: Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero), Carlos Álvarez (País para Todos), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y César Acuña (Alianza para el Progreso).

Se precisa que los mencionados representan a organizaciones políticas formalmente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este encuentro brindará a los postulantes la oportunidad de presentar sus planes de gobierno y dialogar sobre los principales desafíos que enfrenta el país.