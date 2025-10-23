IPAE Acción Empresarial presenta la 63° edición de CADE Ejecutivos que se realizará en Lima desde el 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones en el distrito de San Borja.

Luego de 17 años, la capitaldel Perú vuelve a ser sede del foro empresarial más relevante del país que reunirá a cientos de líderes para debatir y proponer soluciones para el desarrollo del Perú.

Cabe recordar que el CADE Ejecutivos es el principal encuentro de líderes empresariales, autoridades, academia, sociedad civil en su conjunto, medios de comunicación, en el que durante los dos días y medio que se desarrolla a través de plenarias, exposiciones individuales y debates busca reflexionar y proponer iniciativas y propuestas para hacer del Perú un país desarrollado.

CADE Ejecutivos se realizará entre los días 4 y 6 de noviembre de 2025.

EJES TEMÁTICOS

El programa de la edición de este año está dividido en cinco bloques temáticos

● Bloque Gobernabilidad, seguridad y crecimiento económico: Se expondrá los desafíos para la gobernabilidad, seguridad pública e impulso del crecimiento desde el sector empresarial.

● Bloque Institucionalidad, Libertad y Justicia para el Desarrollo: Se trabajará en propuestas para fortalecer la democracia, dinamizar la economía, mejorar los servicios públicos y garantizar justicia efectiva.

● Bloque Competitividad, liderazgo y bienestar: Acciones para generar empleo de calidad, transformar la salud y la educación, y responder a los desafíos políticos.

● Bloque Elegir con responsabilidad: el cual estará enfocado en el debate y propuestas frente a las prioridades del país rumbo a las elecciones 2026 por parte de candidatos.

● Bloque de Clausura: se presentarán las conclusiones de la edición 63 de CADE Ejecutivos y cierre del foro empresarial.

