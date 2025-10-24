El nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez Miranda, ha ofrecido disculpas públicas a los integrantes de la llamada “Generación Z”, a quienes previamente había calificado de “subversivos” por su movilización.

El premier, que asumió su cargo bajo la gestión del presidente José Jerí, hizo un llamado a la reconciliación y a deponer las “rencillas” en favor de la pacificación del país.

Cabe precisar que antes de ser designado titular de la PCM, Álvarez Miranda había emitido fuertes calificativos contra los jóvenes manifestantes. Sin embargo, en una entrevista concedida a Willax, el ahora primer ministro realizó un “mea culpa” y se dirigió directamente al colectivo juvenil.

“El presidente Jerí ha expuesto que (el país) necesita pacificación y reconciliación. Entonces, si yo he opinado en contra de un colectivo, yo le pido disculpas a este colectivo como primer ministro, porque en este momento se requiere pacificación”, d eclaró Álvarez.

No obstante, más tarde en entrevista a Canal N, Ernesto Álvarez indicó que de manera personal sigue pensando que dichas acciones contra los efectivos fueron “subversivas”, y que ello es lo que piensa, y no ha cambiado de opinión; pero que se disculpaba por el tuit, ya que ahora tiene el cargo de presidente de la PCM.

Precisó que en todo caso debió hacer una diferencia en su mensaje que emitió sobre la protesta inicial respecto a lo que se vio al final de la movilización.

Llamado a analizar votos

Adicionalmente, y a menos de seis meses de las elecciones generales de 2026, el premier se dirigió a los jóvenes que votarán por primera vez y les instó a investigar y analizar rigurosamente a los diversos candidatos que aspiran a ocupar Palacio de Gobierno.