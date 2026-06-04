A dos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huancayo realizó una inspección en los almacenes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Huancayo y El Tambo para verificar las condiciones del material electoral.

Durante la diligencia, los fiscales adjuntos provinciales Carlos Maita Barreto y Gisely De la Cruz Montero comprobaron que las cajas que contienen las actas de sufragio se encuentran debidamente lacradas y sin evidencias de manipulación, garantizando la integridad del material que será utilizado este domingo 7 de junio.

La verificación contó además con la participación de representantes de las ODPE, integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y efectivos de la Policía Nacional, quienes mantienen la custodia permanente del material electoral hasta el día de los comicios.