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El Poder Judicial dictó cadena perpetua contra Adner Ayala, luego de ser hallado culpable por violación en agravio de sus dos hijastras, de iniciales N.A.R.C. y B.M.R.C., medida logradoapor el fiscal Diego Álvarez Soto, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aucayacu (Segundo Despacho).

Los abusos recurrentes se produjeron en el interior de los inmuebles familiares situados en el Jr. Iquitos, en la ciudad de Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, así como en una zona agrícola de Madre Mía, aprovechando que las víctimas se quedaban solas o dormidas. Bajo amenazas de muerte contra su madre y hermanas, el desalmado individuo aseguraba el silencio de las pequeñas. El comportamiento delictivo sistemático se perpetró desde el año 2011 hasta enero del 2019, iniciando los abusos cuando las menores tenían apenas siete y ocho años de edad, respectivamente.

MENOR LO DELATÓ

El proceso penal comenzó formalmente tras las denuncias policiales presentadas por los familiares directos de las víctimas entre enero y junio del 2019, luego que una de las menores confesara llorando las agresiones sufridas. Para sustentar la acusación, la fiscalía presentó pruebas contundentes recopiladas durante las investigaciones, entre las que destacan los testimonios de las menores mediante la diligencia judicial de Prueba Anticipada en Cámara Gesell, las evaluaciones psicológicas forenses y los certificados médicos legales que confirmaron el daño físico y psicológico.

Tras la sentencia con la pena máxima, las autoridades ordenaron su ubicación y captura a nivel nacional porque se encuentra en condición de libertad. Además, impusieron la inhabilitación definitiva para ejercer cualquier actividad docente, administrativa o de cuidado de menores de edad; también se fijó reparaciones civiles que suman 28 mil soles a favor de las agraviadas, quienes se someterán a tratamientos psicológicos junto a sus progenitores.