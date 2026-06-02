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En el marco de la Sesión Solemne por el 44° aniversario de creación política del distrito de Amarilis, el alcalde Roger Hidalgo Panduro brindó un discurso ante autoridades, funcionarios, trabajadores municipales y vecinos reunidos en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

Durante su intervención, la autoridad edil destacó los principales logros alcanzados por su gestión y reafirmó su compromiso con el desarrollo del distrito. “Amarilis va a ser el mejor lugar para vivir”, expresó al referirse a la visión de progreso que impulsa la actual administración municipal.

Asimismo, recordó las gestiones realizadas para concretar importantes inversiones en beneficio de la población. Según informó, se lograron más de S/ 200 millones mediante coordinaciones con el Gobierno Regional y otros S/ 220 millones a través de gestiones ante el Gobierno Central y el Banco Mundial. En conjunto, estas inversiones superan los S/ 420 millones y permitirán ejecutar proyectos orientados a fortalecer el desarrollo de Amarilis.

AGRADECIÓ

En otro momento, agradeció el compromiso de funcionarios y servidores municipales, señalando que los resultados obtenidos son fruto del trabajo conjunto de todo el equipo de gestión. Además, aseguró que la administración que culmina este año se caracteriza por la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.

Respecto a su futuro político, fue enfático al afirmar que no postulará a ningún cargo de elección popular una vez concluida su gestión. “No me presentaré a ningún cargo”, manifestó, precisando además que tampoco promoverá candidaturas de familiares, pues su objetivo siempre fue contribuir al desarrollo de Amarilis y no mantenerse en la actividad política.

Finalmente, expresó su saludo y agradecimiento a la población amarilense, así como a los trabajadores municipales y a todas las personas que respaldaron las acciones emprendidas para mejorar la calidad de vida en el distrito.