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En el marco de las acciones de transparencia del proceso electoral, hoy se realizó la verificación pública del material de sufragio en la sede de la ODPE Huánuco, ubicada en el jirón Jorge Chávez N.º 329. La actividad contó con la presencia del jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, y el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco.

Durante el acto, el representante del JEE seleccionó de manera aleatoria diversas cajas del material electoral para su revisión. Entre ellas, se verificaron paquetes correspondientes a los distritos de Huánuco, Ambo y Pachitea, así como paquete de reserva convencional y de local de votación.

DETALLES

Seguidamente, se constató que el contenido incluía cédulas de sufragio, actas electorales, hojas de control de asistencia de miembros de mesa, formatos diversos, útiles de escritorio (lapiceros, tampones, etiquetas y sobres), hojas borrador, entre otros materiales necesarios para la jornada electoral.

Tras comprobar que el material se encontraba completo y en óptimas condiciones, los observadores firmaron el acta de conformidad y la constancia correspondiente, documentos que fueron reintroducidos en las cajas verificadas.

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, destacó que la transparencia está garantizada en cada fase del proceso electoral y aseguró que los resultados reflejarán fielmente la voluntad de los electores.

La ODPE Huánuco comprende las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea, donde se estima la participación de 316 913 electores. Para estos comicios se instalarán 1 198 mesas de sufragio en 177 locales de votación y se ha designado a 10 782 miembros de mesa.