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Fernando Calderón Reyes fue condenado a 20 años y un mes de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de robo agravado en perjuicio de una madre de familia. Además, deberá pagar S/ 3,000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo, bajo la dirección del fiscal provincial César García, tras demostrar la responsabilidad penal del acusado en un violento asalto ocurrido la noche del 22 de marzo de 2025 en una vivienda ubicada en el barrio Racri, distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo.

ROBO A MANO ARMADA

Según la investigación fiscal, el sentenciado ingresó al inmueble junto con otros dos sujetos, quienes amenazaron a la víctima con un arma de fuego mientras descansaba con sus hijos menores de edad. Durante el asalto, los delincuentes exigieron dinero y objetos de valor bajo amenazas de muerte, llegando incluso a advertir que se llevarían a una de las menores si no accedía a sus demandas.

Las diligencias realizadas permitieron establecer que la víctima identificó plenamente a Fernando Calderón Reyes durante el hecho delictivo. Esta identificación fue corroborada posteriormente mediante los actos de investigación desarrollados por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

AGRESIONES FÍSICAS

Asimismo, se acreditó que el condenado participó en las agresiones físicas y en la inmovilización de la agraviada y de uno de sus hijos menores antes de darse a la fuga junto con sus cómplices.

Tras la denuncia y un operativo policial ejecutado en coordinación con el Ministerio Público, Fernando Calderón Reyes fue ubicado y detenido al día siguiente del asalto, lo que permitió continuar con las investigaciones que finalmente concluyeron con la emisión de esta sentencia condenatoria.

Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su compromiso de perseguir y sancionar los delitos que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y fortaleciendo la lucha contra la criminalidad en la provincia de Dos de Mayo.