Lo que comenzó como una excursión por los paisajes de la Cordillera del Huayhuash terminó convirtiéndose en una emergencia para un ciudadano italiano identificado como Estefano, quien se extravió cerca de la laguna Laguna Carhuacocha mientras recorría la zona.

Tras recibir una alerta sobre su desaparición, efectivos de la comisaría de Baños, en la provincia de Lauricocha, desplegaron un operativo de búsqueda y rescate en un área de difícil acceso. Luego de varias horas de labores, los agentes lograron ubicar al excursionista y ponerlo a salvo.

El turista fue trasladado posteriormente al centro de salud de Queropalca para ser evaluado por personal médico. La rápida intervención policial permitió que el incidente no pasara a mayores y devolvió la tranquilidad a quienes seguían con preocupación su paradero.