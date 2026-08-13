Frente a la inminente llegada del fenómeno El Niño a La Libertad, la Junta de Usuarios de Riego Presurizado (JURP), en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, inició los trabajos de limpieza y descolmatación de la quebrada Huascarán, ubicada en la provincia de Virú. Las tareas tienen como propósito proteger a cientos de familias del centro poblado California y cuidar la infraestructura de riego.

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La intervención forma parte de los trabajos programados por la Comisión Multisectorial, integrada por el Proyecto Especial Chavimochic (PECH), la Junta de Usuarios de Riego Presurizado (JURP), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la Administración Local del Agua Moche-Virú-Chao y la Municipalidad Provincial de Virú, entre otras instituciones.

Estas obras de prevención cuentan con la puesta en marcha de maquinarias, combustible, insumos, mano de obra, operadores y equipos, además de gestión y asistencia técnica.

Las coordinaciones también permiten atender puntos críticos y acondicionar los cauces con anticipación, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a eventuales desastres generados por El Niño.

La Junta de Usuarios de Riego Presurizado sostuvo que el paquete de acciones de contingencia rápida e inmediata comprende la conformación de diques transversales de retención con material propio de la zona (rocas) y encauzamientos de emergencia en los puntos más vulnerables.