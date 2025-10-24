El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que busca declarar el 24 de junio de cada año como el “Día de la Identidad y Cultura Nacional”.

La iniciativa legislativa, propuesta por la congresista Rosio Torres (APP), recibió 58 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, y deberá ser sometida a una segunda votación transcurridos siete días calendario.

El proyecto aprobado (N.º 3057-2022-CR) tiene como objetivo principal reconocer la vasta diversidad cultural del país, incluyendo las manifestaciones, usos, costumbres y tradiciones de cada departamento y grupo social en el territorio nacional.

La disposición complementaria de la norma establece que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, deberá coordinar con los gobiernos regionales y locales para priorizar acciones de difusión y celebración del nuevo día conmemorativo.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Cultura, congresista Susel Paredes (BD), defendió la propuesta, destacando que es “viable establecer el 24 de junio de cada año como el Día de la Identidad y Cultura Naciona l, como un día para conmemorar, reconocer, promocionar y promover las distintas expresiones culturales de la nación”. Paredes enfatizó el derecho de toda persona a la protección de sus intereses como creador y a participar en la vida cultural.

Con la aprobación definitiva de esta ley, el Congreso busca formalizar un día dedicado a visibilizar la riqueza cultural del Perú y fomentar activamente una identidad colectiva más sólida.

Así, La celebración del 24 de junio pasaría a formar parte del calendario institucional, lo que permitirá articular políticas culturales, promoción de costumbres locales y reconocimiento comunitario.