Un taxista murió atropellado por un bus en la Panamericana Sur, en el distrito de San Borja, tras discutir por un choque previo. El incidente ocurrió cerca del puente Pentagonito cuando Víctor Albines Mechato, con más de 40 años de experiencia como conductor, bajó de su vehículo para reclamar al chofer del bus por la colisión.
Sin embargo, el chofer del bus no le hizo caso; es más, cuando el taxista intentó regresar a su unidad lo impactó contra su auto, quedando atrapado entre ambos vehículos.
Silvana Albines, hija de la víctima, relató a América Noticias que la tragedia se desencadenó luego de una discusión por el choque y pidió justicia para que el responsable no quede en libertad.
En tanto, Madeleine, esposa de Víctor, expresó su dolor y destacó la dedicación y el cariño que el taxista tenía con sus clientes.
La familia solicitó que el conductor del bus permanezca detenido mientras continúan las investigaciones.
Las autoridades de Depincri San Borja ya recopilaron videos de seguridad y declaraciones para avanzar en el caso, que podría ser calificado como homicidio culposo.
