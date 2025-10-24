El abogado penalista Carlos Caro analizó la influencia de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en los procesos judiciales de Ollanta Humala y Susana Villarán relacionados con el caso Cócteles﻿. A decir del especialista, si bien el fallo no es vinculante, puede establecer una doctrina usada por las defensas, sobre todo en el caso del expresidente Humala.

En entrevista con Canal N, Carlos Caro consideró que la apelación de Ollanta Humala, condenado a 15 años por lavado de activos, podría verse afectada por el análisis del TC sobre la necesidad de probar el delito precedente y el conocimiento de su ilegalidad. Además, el uso de la figura de “ignorancia deliberada”, no contemplada en el Código Penal, representa un punto debatible en la revisión.

El abogado penalista Caro destacó que el fallo del TC fue hecho “a medida del caso ‘caso Cócteles’ de Keiko Fujimori, pero su doctrina puede trasladarse parcialmente a otros casos, siempre que se ajusten a sus particularidades. En el caso de Humala, dijo que hay dudas sobre la solidez probatoria debido a la falta de cooperación internacional para confirmar indicios relacionados con fondos venezolanos.

Criticó también que el Ministerio Público no procesó penalmente a Odebrecht ni solicitó reparación civil, lo que debilitaría la acusación fiscal contra Ollanta Humala, especialmente respecto a los fondos del 2011. En contraste, refirió que el fallo del TC no afectaría al caso de Susana Villarán, quien recibió fondos como autoridad municipal en un caso de corrupción directa.

Finalmente, Caro indicó que la apelación de Humala podría definirse entre diciembre y enero, y que la sala superior puede aplicar, modificar o rechazar el precedente del TC. Además, la defensa podría recurrir hasta el Tribunal Constitucional para buscar la nulidad de la condena.