El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que su gestión viene elaborando junto a la Policía Nacional y el Ministerio Público una herramienta de carácter reservado para enfrentar la extorsión en la ciudad.

Aunque evitó detallar su contenido, sostuvo que su aplicación permitirá avanzar en la reducción de este delito. Durante su pronunciamiento, señaló que “ estamos trabajando una potente herramienta que nos va a permitir reducir la extorsión”.

El burgomaestre indicó que la Municipalidad de Lima participa como segunda línea en los operativos dirigidos por la Policía, pero mantiene labores permanentes de prevención, fiscalización y clausura de locales vinculados con actividades ilícitas.

Sobre la posibilidad de un toque de queda, afirmó que sería una medida extrema y que su evaluación dependerá de la evolución de las cifras oficiales.

Reggiardo confirmó también que Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas, se sumó a los espacios de articulación municipal para trasladar directamente las demandas del sector.