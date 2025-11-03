El primer paso para que los partidos participen en las Elecciones Generales 2026 será la elección del candidato presidencial que los representará.

Para ello, las organizaciones deben realizar elecciones internas. Sin embargo, hay 27 partidos en los que no habrá competencia real, pues solo tienen una lista de precandidatos.

Por otro lado, hay 11 partidos políticos que tienen más de un aspirante presidencial. Estos suman en total 43 precandidatos al sillón de Pizarro. En consecuencia, hay por lo menos 70 precandidaturas presidenciales conocidas de manera oficial.

Los 11 partidos en los que habrá competencia son: Perú Moderno (2 listas), PRIN (2), Alianza Venceremos (2), Avanza País (2), Primero La Gente (2), Partido de los Trabajadores (2), Progresemos (3), Partido Morado (3), Salvemos al Perú (4), Acción Popular (6) y el APRA (15).

