El actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, continúa en funciones desde la gestión de Dina Boluarte hasta ahora con José Jerí, pese a estar bajo investigación por presunto tráfico de influencias, un caso que se remonta al año 2019.

De acuerdo con dominical de Cuarto Poder, existen al menos 10 audios que forman parte de la denuncia presentada por Adela Huamancusi Quispe, quien acusa a Paredes de haber solicitado 80 mil soles a cambio de la excarcelación del expolicía, Marcos Quispe Riveros, sentenciado por el delito de secuestro.

En uno de los registros se escucha presuntamente al funcionario de haber aceptado el dinero y que sería devuelto a la denunciante.

Iván Paredes: ¿Aló? ¿Señora Adela?

Denunciante: Sí, ¿quién habla?

Iván Paredes: Escucha, habla el doctor Yataco, señora.

Denunciante: Le estoy escuchando.

Iván Paredes: Escúchame, escúchame. Yo mañana, escúcheme, le voy a depositar en su cuenta para empezar 500 dólares, ¿está bien?

Denunciante: Doctor, como me va a dar 500 dólares, siquiera un poco más doctor.

En las grabaciones presentadas revelan que Paredes no habría negado los hechos, sino que prometió varias veces devolver el dinero. Por este caso, la justicia lo citó en varias ocasiones, pero no estaría colaborando.

“A la fecha, Iván Paredes Yataco no ha cumplido con presentarse a las diligencias de declaración, se rehúsa. Ha sido citado como 4 veces, y se niega. Él tiene que cometerse a las declaraciones, pericias correspondientes. Si dice que no es, que lo demuestre”, indicó Carlos Rivera, abogado de la denunciante.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, se solicitó una pericia fonética para verificar si la voz corresponde efectivamente a Iván Paredes.

Así también, el actual presidente del INPE habría ofrecido incluso entregar su reloj como parte de la deuda.

Iván Paredes: Yo le dejo ahorita en parte, mi reloj, le dejo mi reloj. ¿Ya señora?

Denunciante: ¿Qué puedo hacer con eso doctor?

Iván Paredes: Señora, lo vende, pues, a 800 dólares si quiere, o me espera hasta el viernes para darle una parte... El viernes le doy, señora.

Denunciante: Si usted me da un papel, yo no voy a venir a fastidiarle, pero hágame un papel que usted me va a dar en tres partes de los 80 más.

Hasta el momento, Iván Paredes Yataco no brindó declaraciones públicas. En busca de su testimonio, evitó responder.

Asimismo, Adela asegura que es víctima de amenazas y teme por la integridad de su esposo, quien se permanece preso en un penal.