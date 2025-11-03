Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Gambetta”, presuntamente involucrados en el atentado armado contra la empresa de transporte público HRE Express, ocurrido en Ventanilla, Callao.

De acuerdo con las investigaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el frontis del local de la empresa y realizaron varios disparos.

Horas después, los trabajadores encontraron un mensaje intimidante que exigía el pago de un cupo bajo amenaza de asesinar a uno de los choferes si no se cumplía con lo solicitado.

Tras conocerse el ataque, efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) se desplazaron hasta el patio de maniobras de HRE Express para iniciar las diligencias correspondientes. En paralelo, miembros de las Fuerzas Armadas reforzaron la seguridad en la zona con el fin de prevenir nuevos incidentes.

Horas después, la PNP ejecutó un operativo en distintos puntos de Ventanilla, logrando ubicar y capturar a los sospechosos.

Durante la intervención, los agentes incautaron la motocicleta utilizada durante el ataque y boletas de pago que podrían vincular a los detenidos con otras extorsiones a empresas de transporte.

“Tras efectuar un operativo policial en Ventanilla, agentes del Depincri capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Gambetta, quienes estarían implicados en un atentado con arma de fuego contra una empresa de transportes. Durante la intervención se halló una motocicleta inmersa en el ataque y comprobantes de pagos vinculados”, reveló la PNP.