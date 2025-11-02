El Teatro de la Universidad del Pacífico presenta “El hazmerreír”, unipersonal teatral protagonizado por el actor y comediante Job Mansilla, bajo la dirección de Verony Centeno.

Las funciones se realizarán solo los domingos 9, 16, 23 y 30 de noviembre a las 8:00 p. m. en el teatro ubicado en Jirón Luis Sánchez Cerro 2121, Jesús María. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

Una historia sobre humor, memoria y humanidad

En esta propuesta escénica, Mansilla interpreta a Chimi, un cómico ambulante limeño retratado a través de los ojos de su hijo. Desde esa mirada íntima, el público descubre una historia que va más allá de la risa, explorando las luchas, los sueños y la humanidad de un personaje inspirado en los artistas populares de los años 90.

“El hazmerreír” es un homenaje a los comediantes de la calle, a su resistencia frente a la marginación y al poder transformador del humor.

La obra combina ficción con testimonios reales, rescatando la figura de quienes hicieron de la comedia un acto de sobrevivencia y esperanza en la ciudad.

Dirección de Verony Centeno

El unipersonal cuenta con la dirección de Verony Centeno, destacada directora, bailarina y actriz, reconocida por su participación en festivales internacionales y montajes en los principales teatros del país. Su visión artística aporta profundidad y sensibilidad a esta puesta en escena que mezcla drama, humor y memoria social.

“Cada función es una oportunidad de conectar con la esencia del humor como herramienta de resistencia y humanidad”, señala la producción del teatro.

Trayectoria y preventa

Con más de 13 años de experiencia en comedia y teatro, Job Mansilla consolida con este montaje su incursión en el formato unipersonal. La obra forma parte de la temporada teatral 2025 del Teatro de la Universidad del Pacífico y se presenta como una de las propuestas más esperadas del año.

Las entradas están disponibles en Joinnus, con una preventa de S/ 45.00 (stock limitado).

Datos clave

Preguntas frecuentes

¿Quién protagoniza “El hazmerreír”?

El actor y comediante Job Mansilla, en su primer unipersonal teatral.

¿Dónde y cuándo se presenta la obra?

En el Teatro de la Universidad del Pacífico, los domingos 9, 16, 23 y 30 de noviembre.

¿Quién dirige la puesta en escena?

La reconocida directora y actriz Verony Centeno.

¿Cuál es la historia de la obra?

Retrata la vida de un cómico ambulante limeño desde la mirada de su hijo, explorando humor, vulnerabilidad y memoria social.

¿Dónde comprar entradas?

En la plataforma Joinnus (https://classic.joinnus.com/events/theater/lima-el-hazmerreir-unipersonal-teatral-de-job-mansilla-72398).