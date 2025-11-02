Durante la madrugada del domingo 2 de noviembre, sujetos armados atacaron el frontis de la empresa de transporte público HRE Express, ubicada en el distrito de Ventanilla, y dejaron un mensaje con amenazas dirigidas al personal de la compañía.

Según la información preliminar, los desconocidos efectuaron varios disparos contra las instalaciones y, tras el ataque, dejaron una nota en la que exigían a la empresa “alinearse” a sus condiciones, advirtiendo que de no hacerlo “irán por uno de sus conductores”.

En el escrito se atribuía la acción a la banda Los Malditos de Gambetta, informó Panamericana.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el ataque generó temor entre los trabajadores y vecinos de la zona.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó poco después al lugar de los hechos para acordonar el área y recoger las evidencias balísticas que permitan identificar a los responsables.

En paralelo, miembros de las Fuerzas Armadas reforzaron la seguridad en la zona, creando un perímetro de resguardo alrededor del patio de maniobras de la empresa, donde se encuentran estacionadas las unidades de transporte.

De acuerdo con fuentes policiales, este atentado sería el tercer ataque que sufre HRE Express en los últimos meses, en un contexto de creciente presión de bandas dedicadas a la extorsión de empresas de transporte en el primer puerto.