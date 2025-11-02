El amanecer del 1 de noviembre, tras las celebraciones por Halloween, se registraron múltiples peleas en la vía pública en los exteriores de diversas discotecas ubicadas en la subida hacia Huacachina, principal zona turística de la provincia.

Violencia física

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de violencia protagonizadas por jóvenes en evidente estado de ebriedad, que se enfrentaron a golpes, patadas y jalones de cabello, mientras transeúntes y conductores grababan los hechos desde sus vehículos.

En una de las grabaciones se observa cómo alrededor de diez personas, entre ellas ciudadanos extranjeros, golpean brutalmente a un joven, quien quedó tendido en el suelo y ensangrentado. Pese a las lesiones, la víctima logró incorporarse con ayuda de otros asistentes.

Otro video, grabado cerca de las 7:00 de la mañana, muestra una pelea campal entre hombres y mujeres en plena pista, interrumpiendo el tránsito vehicular. Los involucrados intercambian golpes y empujones. En la zona la presencia policial era nula.

Asimismo, en un tercer registro se aprecia a un grupo de mujeres protagonizando una violenta riña en la misma zona. En las imágenes, una de ellas tira del cabello a otra y la derriba al suelo para luego patearla. Otras participantes también se agreden con puñetazos y arañazos, en medio del descontrol general.

Los hechos ocurrieron en una de las principales vías de acceso a Huacachina, donde se concentra gran parte del movimiento nocturno durante fines de semana y feriados.

