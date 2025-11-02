El Ejecutivo anunció la creación de la División de Investigación de Extorsiones, una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP) que estará encabezada por el coronel Víctor Revoredo Farfán, con el objetivo de enfrentar el repunte de los delitos de extorsión y homicidio en el país.

La medida fue presentada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, como parte de la ofensiva nacional contra la criminalidad organizada, tras el incremento de la violencia que afecta a miles de familias peruanas.

“Sabemos que la extorsión y la violencia golpean sin piedad a miles de peruanos, pero nuestra Policía Nacional ha sido forjada para estos retos. Así como doblegó al terrorismo, vamos a doblegar y luchar contra la criminalidad organizada”, afirmó el ministro Tiburcio.

Aumento de homicidios y extorsiones

El titular del Interior informó que, comparado con el 2024, los homicidios aumentaron 3 %, alcanzando 2.118 víctimas registradas a nivel nacional. Las extorsiones crecieron 18 %, con cifras más elevadas en Lima Metropolitana (36 %) y Callao (33 %).

Estos indicadores reflejan una tendencia al alza que el Gobierno busca revertir mediante inteligencia policial, acciones preventivas y operativos focalizados en sectores vulnerables, especialmente en el transporte y comercio local.

Designación del coronel Víctor Revoredo

La nueva división será liderada por el coronel Víctor Revoredo Farfán, oficial con más de 30 años de servicio en la PNP, reconocido por su labor en la desarticulación de organizaciones criminales nacionales e internacionales.

Revoredo ha dirigido operaciones contra redes de extorsión y narcotráfico, y recientemente se desempeñó como agregado policial del Perú en Chile.

“Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen, que haya demostrado en campo lo que significa servir al país. Ese líder es el coronel Víctor Revoredo Farfán”, destacó el ministro Tiburcio.

Refuerzo en la lucha contra la extorsión

La División de Investigación de Extorsiones funcionará como una de las principales herramientas del Estado en la lucha contra este delito. Contará con equipos de inteligencia operativa, personal altamente especializado y coordinación interinstitucional con otras entidades de seguridad y justicia.

“El coronel Víctor Revoredo tendrá en sus manos esta responsabilidad. El Estado y la nación confían hoy esta nueva misión. Usted tiene el respaldo pleno desde el jefe de Estado, desde el Ministerio del Interior y desde el comando de la Policía”, enfatizó Tiburcio.

El Ejecutivo aseguró que esta medida busca restablecer la seguridad en los barrios más golpeados, fortalecer la confianza ciudadana y reafirmar el compromiso del Gobierno de Transición y Reconciliación con una lucha frontal contra el crimen organizado.

