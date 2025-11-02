La policía británica de transportes informó este domingo que, por el momento, no considera una pista terrorista en la investigación del ataque con arma blanca que dejó al menos diez personas heridas a bordo de un tren en el este de Inglaterra.

El incidente se produjo el sábado por la tarde, en un tren que partió de Doncaster con destino a la estación londinense de King’s Cross, alrededor de las 18:25 horas.

Agentes policiales subieron al tren minutos después de ser alertados y lograron detener a dos sospechosos británicos en un lapso de ocho minutos, informó el superintendente John Loveless, responsable de la policía de transportes.

Testimonios del ataque

Según testigos, el pánico se desató cuando un pasajero comenzó a correr por los vagones gritando: “¡Tienen un cuchillo!”. “Había sangre por todas partes”, relató uno de los sobrevivientes citado por medios locales.

Otra pasajera, Olly Foster, contó a la BBC que inicialmente pensó que se trataba de una broma por ser la noche de Halloween, hasta que oyó a otros gritar: “¡Huyan! ¡Hay un tipo apuñalando a todo el mundo!”.

Diez personas fueron trasladadas a distintos hospitales; cuatro de ellas ya fueron dadas de alta, mientras que dos permanecen en estado grave, según Loveless.

Detenidos y contexto del caso

Los arrestados son dos hombres británicos, uno de 32 años y otro de 35 años, este último de origen caribeño. Ambos nacieron en el Reino Unido y están siendo investigados por intento de asesinato.

“En este momento, nada sugiere que se trate de un incidente terrorista”, declaró el superintendente Loveless.

El comisario Chris Casey pidió a la población no especular sobre los motivos del ataque, mientras que los servicios antiterroristas colaboran en la investigación por precaución.

Reacciones oficiales

El rey Carlos III expresó sentirse “absolutamente horrorizado y conmocionado” por el ataque, enviando sus condolencias a las víctimas y sus familias a través de un comunicado oficial.

El primer ministro Keir Starmer calificó el hecho como “espantoso y profundamente preocupante”, mientras que el ministro de Transportes, Heidi Alexander, anunció un refuerzo temporal de la presencia policial en estaciones ferroviarias de todo el país.

El director general de la compañía ferroviaria LNER (London North Eastern Railway), David Horne, también se declaró “profundamente conmocionado” y confirmó que el tren permanece inmovilizado mientras continúan los peritajes de la policía científica.

Contexto: aumento de ataques con arma blanca en Reino Unido

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de manera sostenida desde 2011, según datos oficiales del gobierno británico.

Pese a los estrictos controles sobre armas de fuego, las agresiones con cuchillo se han convertido en una “crisis nacional”, como las calificó recientemente el primer ministro Starmer.

En 2024, un joven mató a tres niñas e hirió a otras ocho personas en un ataque con cuchillo en Southport, y esta semana un refugiado afgano fue imputado por un incidente similar cerca de Londres.

El gobierno laborista ha prometido endurecer las medidas contra el porte ilegal de cuchillos y reforzar la seguridad en los trenes y espacios públicos del país.

Datos clave