Miles de personas acudieron ayer al Cementerio General de Saraja, en la provincia de Ica, para rendir homenaje a sus seres queridos con motivo del Día de Todos los Santos. Los visitantes llevaron flores, arcos florales, fotografías, recuerdos y objetos religiosos, y realizaron rezos y cánticos en memoria de los fallecidos.

Recuerdo de familias

Las flores se comercializaron entre 15 y 20 soles, mientras que los músicos cobraban alrededor de 50 soles por interpretar responsos y acompañar las ceremonias con valses, huaynos y canciones criollas.

Como medida preventiva contra el dengue, se prohibió el ingreso de recipientes con agua; en su lugar, se permitió el uso de arena húmeda para colocar las flores. La Policía Nacional estuvo presente en el cementerio para garantizar la seguridad de los visitantes.

El Cementerio General de Saraja alberga aproximadamente 100 mil nichos, distribuidos en 30 pabellones en el cementerio antiguo y 70 en el nuevo. Entre los pabellones más concurridos se encontró el de San Marcos, donde descansan las primeras víctimas mortales de la COVID-19, y donde las familias mostraron mayor emotividad al rendir homenaje a sus seres queridos.

La conmemoración del Día de Todos los Santos es una tradición en la región, que permite a la población honrar la memoria de sus familiares fallecidos y mantener viva la conexión con sus antepasados a través de la oración y la música.

