El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) llevó a cabo una requisa en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos con el fin de prevenir la comisión de delitos y garantizar el orden interno.
El operativo, dispuesto por el presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, se realizó en el pabellón 3 del penal, específicamente en el segundo piso.
En la intervención participaron la jefa de Seguridad, el alcaide y el personal de Seguridad Interna, quienes inspeccionaron minuciosamente celdas, pasadizos, servicios higiénicos y las pertenencias de las internas.
Además, se efectuaron revisiones corporales conforme a los protocolos de seguridad penitenciaria.
Durante la diligencia se decomisaron diversos objetos prohibidos, entre ellos encendedores, perfumes y una presunta sustancia ilícita.
También se procedió a retirar conexiones eléctricas irregulares instaladas dentro de las celdas, las cuales representaban un riesgo tanto para la seguridad como para la infraestructura del recinto.
