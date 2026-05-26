El automóvil de placa V9M-461 quedó reducido a cenizas luego de incendiarse dentro de una cochera en el pueblo joven Alto Inclán, en la provincia de Islay. El siniestro ocurrió ayer, cuando la unidad de color rojo empezó a emitir humo y en cuestión de segundos fue envuelta por el fuego, generando alarma entre los habitantes de la zona.

Los vecinos reaccionaron de inmediato al observar que las llamas amenazaban con expandirse hacia otros ambientes del inmueble, debido a la rapidez con que se propagaba el fuego.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes comenzaron con las investigaciones para determinar las circunstancias en que se originó el incendio. De momento, no se descarta ninguna hipótesis, desde un posible cortocircuito hasta una falla mecánica. El vehículo terminó completamente destruido.

Asimismo, los residentes del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios del Perú y al personal de serenazgo, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara las viviendas contiguas. Gracias a su rápida intervención, no se reportaron daños personales ni afectaciones mayores a la infraestructura cercana.