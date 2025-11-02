Una violenta pelea entre dos grupos de vándalos provocó momentos de pánico en el distrito de Villa María del Triunfo, al sur de Lima.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la noche del jueves, en los alrededores del mercado Indoamérica, donde decenas de personas fueron testigos del enfrentamiento. Los involucrados utilizaron piedras, pirotécnicos y armas de fuego, según las imágenes captadas por los vecinos.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de caos, con disparos al aire y personas huyendo del lugar. Una persona resultó gravemente herida durante el ataque, que se prolongó varios minutos.

Serenazgo detectó la pelea, pero no hubo intervenciones

El sistema de videovigilancia del municipio de Villa María del Triunfo detectó el incidente y alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, pese a la llegada de un patrullero, no se reportaron intervenciones ni detenciones.

Vecinos denunciaron la falta de acción de las autoridades ante la magnitud del enfrentamiento. “Este año es la primera vez que ocurre algo así con balas. Antes había peleas, pero ahora ya es miedo”, comentó una vecina afectada.

Testimonios y registro ciudadano

Una residente contó que se encontraba regresando a casa con su mascota cuando escuchó explosiones. “Tiraban esas bombardas, fue horrible”, relató. Otro vecino indicó que el ataque ocurrió justo cuando muchos jóvenes regresaban de trabajar.

Los testigos aseguraron que varios de los participantes eran menores de edad, lo que aumenta la preocupación por la inseguridad en el distrito. Los videos muestran a los agresores lanzando objetos contundentes y disparando en plena vía pública.

Investigación policial y reclamos vecinales

La Policía Nacional realiza el análisis de los videos de seguridad para identificar a los responsables. Aún no se ha confirmado si el herido permanece hospitalizado ni se ha revelado su identidad.

Los vecinos exigen un operativo conjunto entre Serenazgo y la PNP para frenar este tipo de actos violentos. También demandan mayor patrullaje y presencia permanente de agentes en puntos críticos, como mercados y avenidas principales.

“Ya no nos sentimos seguros, ni siquiera dentro de nuestras casas”, expresó una vecina. Los residentes advirtieron que los enfrentamientos entre grupos juveniles se están volviendo más frecuentes en la zona.