Una combi con pasajeros a bordo perdió el control y volcó, dejando al menos una persona fallecida y varios heridos de gravedad en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

El incidente se registró alrededor de las 5:10 p. m. y, según los primeros reportes policiales, el vehículo impactó contra un poste de alumbrado público antes de volcar, informó La República.

Vecinos del sector confirmaron que hubo un fallecido y describieron la escena como caótica, con pasajeros atrapados y vehículos dañados.

Seis unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú, junto con ambulancias, acudieron al lugar para brindar atención médica a las víctimas y trasladarlas a hospitales cercanos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los bomberos brindaban los primeros auxilios mientras los residentes colaboraban en el rescate de los afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cifra exacta de heridos ni confirmado la identidad de la persona fallecida.

De acuerdo con los testimonios recabados, la unidad se dirigía desde el cementerio Virgen de Lourdes, conocido también como Nueva Esperanza, y varios de sus ocupantes eran adultos mayores.