El precandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó su asistencia al CADE Ejecutivos 2025, que este año se realizará nuevamente en Lima tras 17 años.

El anuncio se dio en medio de un mitin en el distrito de San Martín de Porres, en el marco de la preparación para las elecciones generales de 2026.

Durante su intervención, López Aliaga indicó que se encuentra en proceso de actualizar su plan de gobierno como parte de los preparativos para el evento.

“Ahora, estas noches me estoy preparando para un evento al cual no van a ir varios políticos, creo que por miedo y pánico. Se llama el CADE, pero también porque no conoce, no están preparados”, expresó.

El líder de Renovación Popular detalló que el CADE es la conferencia anual de empresarios y destacó que no evitará asistir: “Me han invitado, yo no me corro, yo voy a ir. Pero estoy preparándome, estoy actualizando el plan de gobierno”, afirmó.

Entre las propuestas que adelantó, López Aliaga mencionó su intención de reducir la estructura del Estado a solo seis ministerios, con el objetivo de destinar el presupuesto resultante a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Vamos a destinar varios miles de millones de dólares, previa reducción del Estado a seis ministerios para tener abundante dinero, igual que en la Municipalidad Lima, para sacar de raíz todo lo que es extorsión y sicariato de nuestro Perú. Se nos largan de acá, se largan o se van a la selva”, aseguró.

Asimismo, el exalcalde de Lima resaltó los resultados de su gestión municipal, comparando la ejecución de obras con la de expresidentes recientes.

“El presupuesto de Lima es tamaño uno. El presupuesto del Perú es tamaño mil. Si con un presupuesto chiquitito hemos hecho más obras que la señora Boluarte, que Castillo y todos, Vizcarra”, sostuvo.