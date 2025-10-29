El presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga Cazorla, presentó este miércoles su fórmula presidencial con miras a las Elecciones Generales de 2026. El anuncio se realizó durante una actividad partidaria en Lima, que marcó el inicio formal de la campaña interna del partido.

López Aliaga calificó el momento como “histórico” y aseguró que su decisión de postular nuevamente responde a una “voluntad divina”.

“El ejercicio político implica sacrificios personales y familiares, la exposición pública, las críticas anónimas y los insultos. Pero en Renovación Popular estamos curtidos para enfrentar esos desafíos”, declaró el también alcalde de Lima.

Fórmula presidencial de Renovación Popular

La plancha presidencial estará conformada por Norma Yarrow, actual congresista de la República, en la primera vicepresidencia, y Jhon Iván Ramos Malpica en la segunda vicepresidencia.

Durante la presentación, se anunció además que los accesitarios serán Roxana Rocha y el congresista Alejandro Muñante, ambos integrantes activos de la bancada legislativa de Renovación Popular en el actual período parlamentario.

Presentan parte de la lista al Congreso

En el mismo evento, López Aliaga —quien además encabezará la lista al Senado— presentó a algunos de los precandidatos al Congreso por su agrupación política.

Entre los nombres presentados figuran:

Lizzy Sueldo , esposa del alcalde de La Molina, Diego Uceda .

, esposa del alcalde de La Molina, . Javier Cipriani Thorne , integrante de una familia reconocida por su vinculación a sectores católicos tradicionales.

, integrante de una familia reconocida por su vinculación a sectores católicos tradicionales. Giuliana Calambrogio, regidora y activista del colectivo “Con mis hijos no te metas”.

Asimismo, Norma Yarrow y Roxana Rocha integrarán la lista de diputados por Lima, reforzando la representación del partido en el ala conservadora del Parlamento.

Un nuevo intento presidencial

Con este anuncio, Renovación Popular inicia oficialmente su carrera electoral rumbo al 2026, en la que López Aliaga buscará llegar a la presidencia del Perú tras haber ocupado la Alcaldía de Lima Metropolitana desde enero de 2023.

El líder conservador compitió previamente en las elecciones de 2021, donde alcanzó el tercer lugar con cerca del 11.7 % de los votos válidos, consolidando una base electoral en Lima y en sectores identificados con posturas religiosas y de orden moral tradicional.

Preguntas frecuentes

¿Quién lidera la fórmula presidencial de Renovación Popular?

Rafael López Aliaga, acompañado por Norma Yarrow y Jhon Iván Ramos.

¿Qué cargos ocupan sus compañeros de fórmula?

Norma Yarrow es congresista y candidata a la primera vicepresidencia; Jhon Iván Ramos postula a la segunda.

¿Qué otros candidatos fueron presentados?

Roxana Rocha, Alejandro Muñante, Lizzy Sueldo, Javier Cipriani y Giuliana Calambrogio, entre otros.

¿Qué papel tendrá López Aliaga en las elecciones 2026?

Encabezará tanto la fórmula presidencial como la lista al Senado por Renovación Popular.

¿Cuándo se realizarán las elecciones generales?

En abril de 2026, según el calendario electoral.