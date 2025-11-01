El precandidato presidencial Rafael López Aliaga cuestionó públicamente a Keiko Fujimori por su decisión de no postular al Senado.

El líder de Renovación Popular respondió desde Santa Anita a las declaraciones que la lideresa de Fuerza Popular ofreció en Trujillo, donde afirmó que su única aspiración es la Presidencia de la República y que no busca “premios consuelo ni inmunidad”.

Ambos políticos ya confirmaron su participación en las elecciones generales de 2026, aunque con estrategias distintas.

Mientras Fujimori centrará su campaña únicamente en la contienda presidencial, López Aliaga anunció que también integrará la lista al Senado como parte de su plan para fortalecer la presencia de su agrupación en el Congreso bicameral.

Durante una actividad partidaria, el exalcalde de Lima respondió con dureza a las declaraciones de la lideresa fujimorista. “Uno entra en política a trabajar, no a ser vaga”, expresó.

Además, destacó su experiencia en el sector privado y aseguró haber trabajado durante más de cinco décadas en diversos emprendimientos. “Yo trabajo, señora, yo no soy vago”, añadió, dirigiéndose directamente a Fujimori y cuestionando su desempeño fuera del ámbito político.

El intercambio se originó tras el anuncio oficial de Keiko Fujimori, realizado el 30 de octubre en Huanchaco, Trujillo, donde presentó a su fórmula presidencial integrada por Luis Galarreta y Miguel Torres.

En esa ocasión, reafirmó su negativa a participar en la elección parlamentaria. “No quiero premios consuelos, no quiero ni necesito inmunidad”, dijo ante sus seguidores, en una declaración que López Aliaga interpretó como una alusión a su candidatura al Senado.