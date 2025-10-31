Durante una inspección inopinada a farmacias ubicadas en los alrededores del Hospital Arzobispo Loayza, en el Cercado de Lima, el ministro de Salud, Luis Quiroz, se pronunció respecto al retiro del medicamento Metformina de la marca PF Genéricos, empleado en el tratamiento de la diabetes.

El ministro dijo que fue el propio laboratorio el que solicitó el retiro del producto tras detectar la presencia de partículas irregulares.

“En esta oportunidad ha habido una actitud responsable del laboratorio de retirar este producto”, señaló a la prensa.

En ese sentido, destacó que, hasta la fecha, no se ha reportado ningún caso que evidencie afectación a la salud de los pacientes.

“No ha generado ningún daño y si nosotros detectáramos algún daño o ustedes tomaran conocimiento, nos lo hacen saber, pero por el momento no”, manifestó.

Las declaraciones del ministro Quiroz se produjeron después de que Indecopi informara que la empresa Perufarma S.A. procedió a inmovilizar y retirar el lote 20601775 del medicamento Metformina 850 mg comprimidos recubiertos, elaborado por CIFARMA S.A.C.

De acuerdo con la empresa, se halló una partícula ajena en uno de los comprimidos pertenecientes a dicho lote, el cual había sido adquirido en una botica de Lima.

Respecto al caso del sedante Edetoxin, contaminado con la bacteria Ralstonia pickettii, el ministro de Salud indicó que el medicamento ya fue retirado del mercado y que la supervisión del proceso está siendo realizada por la Digemid.

El titular del Minsa resaltó que el Instituto Nacional de Salud (INS) consiguió detectar la contaminación bacteriana en un periodo de 41 días, tras comparar los cultivos obtenidos de los pacientes afectados.

“En Reino Unido y Colombia nunca lograron identificar el medicamento. En el Perú sí lo hicimos”, resaltó.

Asimismo, anunció el inicio de una investigación administrativa en el Minsa y la Digemid con el fin de determinar responsabilidades por los recientes casos de irregularidades. “Vamos a establecer responsabilidades. La población tiene derecho a saber”, aseguró.