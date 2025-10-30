Según una denuncia periodística, Oscar Acuña, hermano del eventual candidato presidencial de APP César Acuña, habría participado de forma irregular en los permisos de funcionamiento para el local de la empresa Frigoinca, involucrada en el caso Qali Warma, en La Libertad.

Un reportaje de “Punto Final” recogió el testimonio de un colaborador eficaz que, ante la Fiscalía, acusó a Óscar Acuña de recibir pagos ilícitos para favorecer a la citada empresa y que supere la inspección sanitaria que le competía al gobierno regional de La Libertad.

SANCIÓN

Tras esta denuncia periodística, la Dirección Ejecutiva Nacional de APP anunció mediante un comunicado el inicio inmediato de una investigación y separó a Oscar Acuña de cualquier participación en las elecciones generales del 2026.

“Alianza para el Progreso reafirma su compromiso permanente con la ética, la honorabilidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción”, señala el pronunciamiento.

De acuerdo al testimonio del colaborador eficaz, el hermano del exgoberador de La Libertad habría recibido pagos ilícitos para favorecer las operaciones de Frigoinca, empresa involucrada en casos de corrupción.

El reportaje señala que los pagos se habrían efectuado entre octubre y diciembre del 2023, mediante seis depósitos por un valor de unos 77 mil soles.

Al ser consultado sobre estas transferencias, el hermano del líder de APP reconoció la reunión con el dueño de Frigoinca, Nilo Burga Malca, y admitió que recibió dinero, aunque dijo que se trató de “un préstamo” que ya habría devuelto.