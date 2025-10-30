La suspendida fiscal Elizabeth Peralta no continuará más bajo prisión preventiva. El juez Juan Carlos Checkley ordenó excarcelar a la exfuncionaria, investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho, y reemplazar su reclusión con una comparecencia con restricciones.

En detalle

Hasta el cierre de esta edición, Peralta Santur aún no abandonaba el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

La exfuncionaria es procesada junto al expresentador de TV Andrés Hurtado, hoy en prisión preventiva; y el empresario Javier Miu Lei, quien cumple comparecencia con restricciones.

Los tres son investigados en un caso de presunto intercambio de favores con Hurtado como presunto intermediario entre Peralta y Miu Lei. Este último habría buscado que se le restituyan unas barras de oro que le fueron incautadas por la Fiscalía y que eran de su empresa minera. Para ello, se presume que la suspendida fiscal recibió hasta un millón de dólares.

Bajo reglas

Peralta Santur cumplirá una serie de reglas de conducta tras su liberación. Además de pagar una caución de 10 mil soles a los tres días hábiles de ser notificada de su excarcelación, no podrá comunicarse con los investigados en este proceso.

Tampoco podrá sostener comunicación con aquellos que hayan declarado o vayan a declarar en calidad de testigos. Asimismo, deberá acudir a un control biométrico y solicitar permisos de traslado, entre otros.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las pesquisas correspondientes. La investigación está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada de delitos cometidos por funcionarios públicos. La instancia formalizó la investigación en septiembre del año pasado.