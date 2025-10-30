El presidente de la República, José Jerí, expresó su apoyo a las municipalidades que incorporan inteligencia artificial en sus estrategias de seguridad.

Durante una visita a la central de monitoreo de Miraflores, el alcalde Carlos Canales explicó el funcionamiento del software que emplea la comuna para enfrentar la delincuencia.

En el recorrido, el mandatario señaló que la expansión de este tipo de herramientas ayudará a mejorar la prevención del delito y fortalecer las acciones contra la criminalidad, en coordinación con los gobiernos locales y el Gobierno Nacional dentro del estado de emergencia.

El jefe de Estado continúa realizando visitas a dependencias policiales y servicios de serenazgo en Lima y Callao, con el propósito de optimizar la labor operativa y reforzar la cooperación entre instituciones dedicadas a combatir el crimen organizado.

Posteriormente, Jerí acudió a la central de monitoreo de la Policía Nacional en San Borja, donde verificó el sistema de videovigilancia y subrayó la necesidad de modernizar ese centro.