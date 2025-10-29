El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), se pronunció sobre la publicación de la Lista del Padrón Inicial Electoral difundida en la plataforma del Reniec.

La entidad señaló que la consulta habilitada estaría permitiendo acceder a información de personas distintas al ciudadano que realiza la verificación.

La autoridad recordó que la normativa electoral permite revisar el padrón únicamente para confirmar que los datos de cada ciudadano sean correctos y, si corresponde, presentar observaciones.

No obstante, enfatizó que la ley prohíbe la divulgación de información personal como el domicilio o las huellas dactilares, por tratarse de datos que requieren especial protección.

La ANPD indicó que, en este caso, la Lista del Padrón Inicial mostraría información que excede lo necesario para la verificación ciudadana. También reiteró que, tal como ya había señalado en procesos anteriores, el padrón debe contener solo los datos indispensables y no incluir elementos que puedan vulnerar la privacidad.

En su comunicado, la institución informó que ha iniciado acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales por parte del Reniec.