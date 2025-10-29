La fiscal superior suspendida Elizabeth Peralta saldrá en las próximas horas del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, luego de que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria dispusiera que afronte en libertad restringida la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema.

El caso involucra también al expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

La decisión judicial se produjo tras una revisión de oficio del mandato de prisión preventiva por 18 meses que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema impuso el 3 de diciembre de 2024 contra Peralta.

Luego de evaluar los elementos del proceso, el magistrado Checkley Soria resolvió variar la medida a comparecencia con restricciones, bajo determinadas reglas de conducta y el pago de una caución económica.

Según la resolución, Peralta deberá abonar 10 mil soles como garantía dentro del proceso penal, además de cumplir estrictamente las condiciones establecidas por el juzgado.

El documento judicial advierte que, en caso de incumplimiento, la medida de comparecencia podrá ser revocada, conforme a lo establecido en el artículo 287, inciso 3, del Código Procesal Penal.

La investigación de la Fiscalía Suprema se centra en la supuesta participación de Andrés Hurtado en el pago de una coima que habría sido entregada por el empresario Javier Miu Leí.

El objetivo de dicho pago, según las diligencias fiscales, habría sido que la entonces fiscal superior titular Elizabeth Peralta intercediera para facilitar la devolución de barras de oro incautadas a la empresa del empresario en el año 2020.

El caso incluye además otros dos hechos presuntamente irregulares que continúan siendo materia de investigación.